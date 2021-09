Após a goleada sofrida frente ao Ajax, surgiram rumores de que o Sporting estaria em buscar de um central. Amorim frisou que o projeto do clube não vai mudar por causa da participação na Liga dos Campeões e lembrou que há jovens na formação que podem corresponder, usando Inácio como exemplo.



«O Inácio era suplente a lateral-esquerdo dos sub-23 e dos sub-19. Há jogadores que podem surpreender. Claro que fazemos as nossas avaliações, mas nestas idades eles mudam muito. O amanhã pode nem ser com três centrais. Depois de rever o jogo acho que deveríamos ter tirado um dos defesas para pressionar mais à frente. Vou vendo os outros treinadores que sabem mais do que eu, como foi o caso de quarta-feira e vou tirando ideias. Sei que o Sporting tem estas condições, este é o projeto e isso não muda. A ideia dos treinadores e os miúdos que sobem, isso muda diariamente. Todos os que derem bons sinais, quando faltarem jogadores e corresponderem, terão a pota aberta», referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao Estoril.



O técnico dos campeões nacionais reiterou que o clube vai seguir o caminho traçado «doa a quem doer».



«Disse o que disse porque sei o processo em que estamos inseridos. Quando falei de outros clubes e de outros treinadores, são momentos diferentes. Não sei o que vai ser da minha carreira, posso estar num clube que terá outra ideia. O nosso passa pela formação, por levantar o clube em todos os aspetos e seguir um caminho. Desde o ano passado falámos que existia um projeto e ir à Liga dos Campeões não pode mudar nada. Isso para mim era muito perigoso. Não vou ser eu a ajudar a ter mais jogadores, mais soluções. O que temos de fazer é seguir o que tínhamos pensado, doa a quem doer. Sei bem o clube em que estou, a ideia, e é esse caminho que vamos seguir», argumentou.