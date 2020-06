Rúben Amorim, treinador do Sporting, sobre a ausência de Mathieu no jogo com o Paços de Ferreira em Alvalade:

[Ausência de Mathieu. Porquê? É a mesma justificação que teve para com Wilson Eduardo, que não jogava no Sp. Braga porque não renovou contrato?]

«Digo sempre que é um conjunto de fatores. Mas isso [do Wilson Eduardo] é falso: não contei com o Wilson porque... quem é que tirava o Trincão, o Galento ou o Ricardo Horta. Foi um dos fatores. E o Sp. Braga também investiu dinheiro no Abel Ruiz. Peço desculpa por estar aqui a falar de outro clube.

O Mathieu ficou de fora porque todos os jogadores, seja quem forem, têm de seguir uma linha. Não interessa se é o Nuno Mendes ou o Mathieu. O Mathieu começa uma nova semana e começa uma nova vida. Não me interessa o que fizemos ontem: amanhã é uma nova vida. Não interessa se vem do Barcelona, se vem da formação. Para eu não me perder na forma de gerir o grupo, tenho uma linha. Quem segue, tudo bem. Quem não segue…

Mas não há caso. O Mathieu está integrado e hoje até sentiu uma dor na perna. Esta semana passou e têm de lutar pelo lugar.»