Ruben Amorim perdeu João Palhinha na véspera do dérbi com o Benfica e, agora, volta a perder outro jogador nuclear na equipa, Paulinho. O onze para defrontar o Boavista já está escolhido, o avançado já estava castigado para esta jornada, mas o treinador preferiu baralhar tudo para não dar indicações a Petit, o novo líder dos «axadrezados».

O treinador começou por comentar a situação de Paulinho. «Já sabíamos que isto ia ser assim, o inverno também chega, vai acontecer a todas as equipas. Fizemos testes, o Paulinho é único e também já não podia jogar este jogo. É viver isto dia a dia sabendo que toda a gente está preparada para jogar e isso é uma grande salvaguarda para o treinador», começou por referir.

Tiago Tomás será o natural «sucessor» de Paulinho, mas pode não ser bem assim. «Como aconteceu no jogo da Luz [com Palhinha], o facto de uma outra posição não se saber bem que jogador iria ocupar esse lugar poderia criar dúvidas no adversário, é isso que queremos colocar. Podemos jogar com um falso nove, podemos jogar com o TT, o TT também pode jogar na direita, podemos por o Pote no meio, o Tabata no meio, o Nuno Santos na esquerda», explicou o treinador.

Enfim, só este sábado é que vamos ver como vai jogar o ataque do Sporting. «Olhamos muito também para as características do adversário, que central joga na direita, que central joga no meio, tudo isso foi importante na escolha dos jogadores, vamos ver se funciona. Já tenho onze, os jogadores já sabem, estamos preparados. Se tivermos de mexer a meio do jogo, vamos ter os jogadores todos prontos para ir a jogo», acrescentou ainda.