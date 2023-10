Se Ruben Amorim fosse selecionador nacional, convocaria Pedro Gonçalves, Nuno Santos ou Paulinho? O Sporting apenas está representado por Gonçalo Inácio na lista de Roberto Martínez para os jogos contra Eslováquia e Bósnia, da fase de apuramento para o Euro 2024, dado que motivou a questão feita ao técnico.



«A última vez que falei nisso, dei quatro pontos a favor do selecionador e um ponto em que não concordei. E foi num tema, não na convocatória. Foi no argumento dado e mantenho a opinião. Disse que os meus jogadores deviam ser convocados, mas se houve alguém que sempre disse que era difícil tirar alguém para meter outro jogador, fui eu», começou por dizer na véspera da receção ao Arouca, partida da oitava jornada da Liga.



O treinador dos leões deu ainda o exemplo de Matheus Nunes, médio que alinha no Manchester City e que não teve lugar na convocatória da seleção nacional. «O Matheus Nunes não está lá também e está a jogar na melhor equipa do mundo. Não critiquei ninguém, é difícil para todos. Já não me vou meter nisso porque depois dizem que o treinador do Sporting está a criticar», concluiu acerca do tema.