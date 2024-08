Desde a derrota com o FC Porto na Supertaça (4-3), no passado sábado, que a vida do plantel do Sporting não tem sido fácil, confessou Ruben Amorim, treinador dos leões.

«Foram dias difíceis, talvez o mais difíceis que já vivemos. É uma derrota. Perdemos o título, mas também pela situação em si (estar a vencer por 3-0 e acabar por perder). Acordámos durante esta semana e a primeira coisa que nos vinha à cabeça era o jogo», começou por dizer em conferência de imprensa.

«Temos de olhar para o jogo, esquecer o contexto e ver o que temos de melhorar. Nada como jogar outra vez para melhorar a situação. Mas foi talvez a semana mais difícil desde que aqui estamos. Sentimento de equipa cada vez maior. Sentem cada vez mais as derrotas».

Face à derrota, o treinador dos leões apontou alguns erros coletivos, especialmente na reposição de bola, e confessou que não mexeu na equipa mais cedo por achar que «estava bem».

«Um jogo que esteve na nossa mão, mas o grande responsável é o treinador que devia ter feito alguma coisa. Vendo o jogo, e já o vi 3 vezes, senti que a equipa estava bem, menos num ou outro pormenor em que a equipa devia ter mais atenção. Mas seguimos em frente para o próximo jogo», destacou.

Relativamente ao encontro com o Rio Ave, esta sexta, jornada inaugural da Liga, o técnico de 39 anos disse que tem diferentes «preocupações», depois da derrota no Estádio de Aveiro. Mas mesmo se tivessem conquistado o troféu, a pressão frente à equipa seria a mesma.

«Pressão? Temos sempre pressão. Agora queremos ganhar este jogo por todas as condicionantes que aconteceram na Supertaça. Agora tenho preocupações completamente diferentes se tivéssemos vencido a Supertaça. Mas temos a mesma pressão, não venceríamos nada se tivéssemos ganho a Supertaça, era mais um título, a semana teria sido melhor. Mas quando começar este jogo… é este jogo que vai ter importância».