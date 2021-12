Ruben Amorim confessou que viveu com «ansiedade» as horas que intermediaram a notícia da infeção de Sebastian Coates e os resultados dos testes ao restante plantel, mas também diz que os clubes vão voltar a ter de saber viver com essa «incerteza».

«É algo que cria ansiedade. Temos de viver com isto com naturalidade. O Coates foi de repente. Soubemos e isso cria ansiedade. Resolvo melhor a saber com quem não posso contar. Mexe connosco e com todos, mexe com o Tondela, mexe com o Belenenses. Temos de voltar a viver com essa incerteza», comentou.

A Direção Geral de Saúde anunciou, entretanto, novas medidas de segurança, face ao aumento de casos de covid-19 e ao surgimento da nova variante, como o aumento de testes e a obrigação de usar máscara no banco de suplentes.

«Temos que nos habituar a viver com isto. O Coates não tem qualquer sintoma. É o mais importante para nós. A vacina funciona. Não impede de ter a doença, mas impede sintomas graves. Haverá uma fase em que será mais uma gripe. Se tivermos que fazer testes, haverá mais oportunidades para outros e mais motivação», comentou ainda.