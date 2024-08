A nova época vai começar com uma regra nova que diz que só os capitães podem dirigir-se ao árbitro no decorrer do jogo. Ruben Amorim considera que a nova regra é uma «evolução positiva», mas também diz que se sentiu tentado a entregar a braçadeira a Nuno Santos em vez de Morten Hjulmand.

«Gosto da regra de capitão, mas quase que mudei para o Nuno Santos para ele não ser expulso... Vou também tentar cumprir e não refilar tanto com o árbitro. Vai custar um bocadinho, mas acho que estamos no caminho certo. Vou tentar cumprir essa regra», destacou o treinador sorridente.

No último jogo com o FC Porto, o Sporting ficou muito cedo reduzido a dez. Para evitar novas expulsões na Supertaça, este sábado, o treinador diz que é preciso controlar o «tipo de faltas». «O resto não conseguimos controlar», acrescentou ainda.