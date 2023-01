Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Marítimo (0-1), no Estádio dos Barreiros, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

[Luta pelo título?]

- Estamos num ponto em que não podemos fazer planos a longo prazo, apenas o próximo jogo. Enquanto equipa, temos de pensar jogo a jogo, e no fim, lá faremos contas do que foi e faremos um balanço da época.

[Arrepende-se de tirar Nuno Santos do onze?]

- Não estou arrependido. Olhei para aquilo que fizemos no último jogo, e gostei muito do jogo do Arthur. Podendo juntar as duas coisas dava jeito à equipa e todos estão preparados para jogar. O Coates saiu porque queria o Inácio no meio, que é um jogador que carrega mais a bola, e senti que não íamos melhorar com o Coates na frente para fazer de avançado. Íamos ter de ir lá por outras situações, que foi o que acabou por acontecer, com muitas diagonais curtas. Devíamos definir melhor, mas não era o nosso dia. Na segunda parte criámos ocasiões e não conseguimos, na primeira demorámos a entrar no jogo. Aquilo que fizemos em casa e falámos na antevisão temos de fazer em todos os jogos, em campos difíceis, quando as coisas não saem, e esta equipa tem de dar o passo seguinte, que é obrigar-se a vestir outro fato para levar de vencida as outras equipas.

[Pote fez falta?]

- Obviamente que o Pote faz-nos falta, quer à frente quer no meio-campo, e o Morita também, mas não é desculpa para nada, porque gostei do jogo do Mateus. Teve a infelicidade e inexperiência de fazer um penálti, mas esteve bem. Todos têm de estar preparados para jogar e não foi essa a razão pela qual não ganhámos o jogo. Fomos inferiores nos duelos na primeira parte, na segunda parte não conseguimos dar a volta ao resultado.