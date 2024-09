Ruben Amorim traçou o raio-X do Estoril, com quem o Sporting joga nesta sexta-feira à noite no Estádio António Coimbra da Mota e nem o estado do tempo foi deixado fora da equação pelo treinador dos leões.

«Não sabemos como vai estar o tempo, depende de como vai estar o vento e isso tem muita influência no jogo. É uma equipa que joga em 4x3x3 e com uma forma diferente de defender. Um bocadinho parecida com o Midtjylland e o Vizela antigo. Fomos olhar para as equipas que defendiam assim, o que fizemos e o que se pode melhorar. Temos, acho eu, um bom plano para podermos manter a nossa dinâmica ofensiva», projetou.

«Quando ganham a bola têm muita gente na frente, porque fecham muito o meio e os três da frente pressionam os centrais. Tivemos aqui um jogo contra eles na pré-época. Têm miúdos talentosos. Perderam jogadores importantes e daí as dificuldades no início para criarem essas ligações», acrescentou sobre os estorilistas, que têm nesta altura seis pontos na Liga. «Vai ser difícil, mas estamos preparados, num bom momento e queremos manter essa dinâmica», disse.

O treinador dos leões garantiu que jogo seguinte do Sporting (terça-feira nos Países Baixos frente ao PSV para a Champions) não mexe com as escolhas para a partida com o Estoril. «O onze que vamos apresentar é claramente o melhor para este jogo.»

«Gestão? A única maneira de fazer gestão é quando os jogos o permitem perto do fim», vincou ainda, sublinhando a importância de não perder pontos, até porque vê os mais diretos perseguidores com saúde.

«Estamos a pensar que temos de ganhar no Estoril, que as equipas que estão atrás de nós estão a jogar bem, não perdem pontos e parece-me que, com o desenrolar do campeonato, é difícil perderem pontos. Também não podemos perder pontos. Este é o jogo mais importante e depois logo faremos a avaliação de quem está ou não apto para o jogo a seguir.»