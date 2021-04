Após dois empates consecutivos para a Liga, o Sporting defronta esta sexta-feira o Farense, adversário que, tal como o Sporting mas por motivos diferentes, está necessitado de ponto.

Na antevisão à partida da 27.ª jornada, Ruben Amorim deixou elogios à equipa algarvia.

«O Farense é uma equipa que joga bem. Mesmo que os resultados digam outra coisa, tiveram bons momentos nos últimos tempos. Estiveram quase a tirar pontos ao Sp. Braga, no último jogo com o Marítimo estiveram bem, mas sofreram um golo e depois não conseguiram [dar a volta]», introduziu, antes de chamar à atenção para um outro aspecto da equipa orientada por Jorge Costa.

«São muito fortes na bola parada, penso que são a equipa com mais golos de canto. Todos esses pormenores são importantes e nós olhámos para isso e preparámos bem o jogo, conhecendo bem o treinador adversário e os valores individuais. Estamos preparados para o jogo», garantiu, dizendo que espera um Farense também forte nas segundas bolas, mais recuado e de olho nas transições rápidas.

Recorde-se que o treinador do Sporting cumpre um castigo de 15 dias que o afastará do banco dos leões nos próximos três jogos, mas o técnico entende que isso não vai mexer com o rendimento da equipa. «Com o treinador no banco ou não, temos condições para ganhar ao Farense», vincou.