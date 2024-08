Vítor Bruno, na antevisão da Supertaça, frente ao Sporting, considerou que o ponto mais forte do rival é a equipa técnica liderada por Ruben Amorim. Uma apreciação que levou Ruben Amorim a citar Sérgio Conceição e a classificar os elogios do adversário como «histórias de embalar»,

«Relembrando uma história com um grande treinador do FC Porto, isso são histórias de embalar. Sabemos que é uma equipa técnica muito forte. Muita simpatia por parte da família da minha mulher, que é de Coimbra, da mesma zona. Desejamos-lhe a maior das sortes, não nas Taças, mas na carreira. Muita sorte para ele», reagiu o treinador do Sporting em conferência de imprensa.



Quanto à forma de jogar do FC Porto, agora com Vítor Bruno, Ruben Amorim considera que há coisas que não vão mudar. «O nosso foco, e as características individuais contam, o que nós mostrámos [aos jogadores] foi a ideia de jogo do FC Porto. O posicionamento dos jogadores é mais ou menos o mesmo e foi isso que mostrámos aos jogadores. Nós conhecemos as características individuais. Quem jogar do lado do FC Porto serão certamente grandes jogadores e uma grande equipa», comentou ainda.