Com quatro vitórias consecutivas e cinco triunfos nos últimos seis jogos, o Sporting atravessa a melhor fase da época e tem alicerçado esse momento na aposta de muitos jovens da formação.

Na antevisão ao jogo com o Moreirense, Rúben Amorim deixou um aviso aos mais novos, que quer ver sempre com os pés assentes no chão e a trabalhar com afinco. «Durante a semana estamos sempre em cima deles e eles sabem que, se facilitarem, o lugar deles está em risco. Essa é a melhor forma de mantê-los com os pés no chão. Têm de ter noção de que o Sporting não são quatro ou cinco jogos. É a vida de um clube grande e é assim que tem de ser. (…) Têm de ter essa noção: o Sporting é um clube grande e cinco jogos não é nada», apontou.

Para o jogo desta segunda-feira, Rúben Amorim já poderá contar com Marcos Acuña e Jovane Cabral, recuperados de lesão. O técnico dos leões disse tratar-se de uma notícia, mas considerou que as baixas também constituíram uma oportunidade de observar outros jogadores num contexto de competição. «Deu para ver que os outros também estão preparados e que os que pensávamos que tinham lugar garantido também têm de lutar. E isso só aumenta a confiança e a qualidade», completou.