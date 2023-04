Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Famalicão por 2-1 em Alvalade:

«Podíamos e devíamos ter feito muitas coisas diferentes. Não foi o nosso melhor jogo. Corremos bastante, mas por vezes mal. Quisemos pressionar no campo todo e sofremos às vezes com as bolas longas. Não assentámos o jogo como costumamos assentar. E isso nota-se na posse de bola e se temos menos bola, corremos mais. Na primeira parte nunca assentámos muito o jogo, também porque quando ligávamos três passes e tínhamos superioridade numérica, ou a bola ficava para trás ou decidíamos mal. Pouca inspiração. Depois, marcámos um golo sem fazer muito por isso e fomos para o intervalo sem sentir que houve uma fase da primeira parte em que assentámos o jogo.

Na segunda parte entrámos melhor, marcámos o golo e na nossa melhor fase, quando assentámos o jogo, perdemos uma bola sem pressão. (...) E a partir daí complicou tudo um bocadinho. Aguentámos até ao fim e baixámos um bocadinho o bloco nos últimos minutos. É uma vitória justa, mas de uma equipa que tem de ser melhor a jogar em casa e temos de trabalhar nisso.»

[O que tira deste jogo?]

«Foram muitos erros não forçados. Só a seguir ao segundo golo é que tivemos posicionamentos e passes bons. Coisas simples que dificultaram a vida ao Famalicão, mas foi num curto espaço de tempo.

Há jogos assim. Temos vindo a ser muito consistentes nas exibições e às vezes não tanto no resultado. E agora foi ao contrário. Fomos consistentes no resultado porque ganhámos, mas a nossa consistência de jogo revela-se muito na forma como mantemos a bola e cansamos a equipa adversária. Por isso é que corremos mais hoje e não foi um jogo tão bem conseguido. Há muita coisa para melhorar e vamos trabalhar nisso ao longo da semana.