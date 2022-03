Ruben Amorim admitiu que não conversou com Marcus Edwards acerca do Vitória, adversário do Sporting nesta 27.ª jornada da Liga, até porque «seria difícil tirar-lhe alguma coisa». O técnico frisou ainda que o inglês está mais adaptado às suas ideias.



«Não, nada. Seria difícil tirar-lhe alguma coisa (risos). Ele tem de perceber bem a forma como jogamos, está cada vez melhor. Deixei a observação do adversário para a equipa técnica. Conhecemos bem a equipa, já jogámos contra as equipas do Pepa que tem ideias muito próprias. Ter o Edwards ajuda, era muito periogo quando jogava contra nós. Não houve uma chamada especial ao Edwards. Fazemos a nossa observação e o foco é a nossa equipa. Ele está a adaptar-se cada vez melhor e o foco foi esse», referiu, em conferência de imprensa.





