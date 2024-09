Ruben Amorim, em declarações à flash interview da Sport TV, após a vitória do Sporting por 3-0 sobre o Arouca, a contar para a quinta jornada da Liga:

«Este era um jogo onde esperávamos uma construção diferente e com outra forma de defender. Ainda assim, neste momento temos defesas que conseguem jogar um jogo mais partido. Não entrámos bem no primeiro minuto da primeira e da segunda parte, são coisas que estão nas nossas mãos e nos primeiros minutos das duas partes podíamos ter complicado o jogo. Fizemos um jogo muito competente e sério, olhando para ao jogo, com a equipa do Arouca mais partida, podemos ser melhor e marcar mais golos.»

«Temos um plantel em que toda a gente pode jogar, neste momento temos sorte, olhar para o banco e para os 11 que jogaram, havia muitas soluções, agora têm de lutar pelo lugar. A parte mental e física de ganhar todos os jogos acho que é complicado, também é uma mensagem para os que ficam, que treinando bem, todos podem jogar.»

«Maxi Araújo? É muito limpo e agressivo nas ações, vai crescer. O timing de entrada é diferente do Nuno Santos, do Geny e do Geovany Quenda. Ainda assim, a calma que tem, apesar do atraso para o Franco, já sabia que é um jogador com muita qualidade, fiquei muito contente com a exibição dele.»

«Harder? Se tivesse segurado outra substituição para meter os dois, talvez ele pudesse ter entrado. O Marcus teve uma boa semana de treinos e o Conrad terá tempo para isso. Quis recompensar o Marcus pelo trabalho que fez, poderia ter lançado ambos os jogadores.»

«Liga dos Campeões? Olham para nós e acham que somos um "outsider", mas queremos passar à próxima fase, tal como o Lille. Eles têm alguns jogadores que nós conhecemos, vai ser muita marcação individual e temos de muito sérios. A capacidade física deles é diferente das da Liga, vai ser muito mais difícil, mas jogamos em nossa casa e queremos ganhar.»