O Sporting quer dar o nome de Cristiano Ronaldo à porta 7 do estádio de Alvalade. Esse será um dos pontos votados em Assembleia Geral do clube agendada para este domingo.



Ora, Ruben Amorim foi questionado se também gostaria de ser recordado da mesma forma que o internacional português, que se formou em Alcochete. «Não quero nada disso. Nã quero ser relembrado numa porta, gostaria de relembrado como alguém que não se deixou levar pelos fantasmas, pela desgraçada ao virar da esquina... Como alguém que acredita que o melhor está por vir. O Sporting está bem encaminhado e é isso que está sempre na minha cabeça. Bom sinal é que perdemos um jogo e foi difícil para todos gerirem aqui. Isso é bom sinal depois de uma época tão difícil como a que tivemos no ano passado», disse, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Arouca.



Os leões defrontam os arouquenses este domingo, às 20h30, em Alvalade, na partida que fecha a 8.ª jornada da Liga.