Francisco Trincão esteve em evidência no triunfo do Sporting contra o Estoril ao marcar um belo golo. Apesar do bom rendimento demonstrado pelo internacional português, Ruben Amorim não garantiu que este jogará de início no encontro frente ao Portimonense, da 23.ª jornada da Liga.



«Da mesma forma que quando jogam mal estou aqui a defendê-los porque sinto e sei o que eles estão a sentir, agora é o outro lado. Na primeira parte o Trincão não teve muita na bola, mas na segunda parte fez um golo, desbloqueou um bocadinho e teve jogadas em que chamou muito a atenção. Pode manter-se ou ir para o banco. Já o fiz com vários jogadores. Cada jogo tem a sua história e mudamos consoante isso. O Trincão não ganhou na semana passada o direito de jogar a titular, foi ganhando durante a semana. Às vezes há dois jogadores da mesma posição que têm o mesmo direito e depois eu escolho. Não é garantido que jogue de início», referiu, em conferência de imprensa.



Em relação ao jogo desta ronda, o técnico leonino apontou as transições e as bolas paradas como os pontos fortes do conjunto algarvio.



«Três vitórias não são nada de especial num clube grande. Torna-se importante pelo momento em que estamos. Agora vamos começar outra sequência. Houve o máximo de cuidado na preparação, muita observação e trabalho tático sobre Portimonense que se pode apresentar em 4-3-3 ou 3-5-2, varia muito os jogadores. O Paulo Sérgio muda sempre muitos jogadores e faz um trabalho muito bom com essas dificuldades. Preparámos o Portimonense da mesma maneira. Trabalhámos muito bem as bolas paradas e esperamos ser competentes nessa fase do jogo. É um jogo importante. É um momento importante da época para manter essa sequência. Ultimamente temos falhado em alguns pontos após várias vitórias, é importante ter essa noção que este é mais um momento desses», disse.



Amorim frisou que «as segundas voltas são sempre mais complicadas» e que o Sporting não precisa de motivação extra. «Não precisamos de mais motivação, estamos num lugar abaixo daquilo que deveríamos estar, mas tem de ser um estímulo para nós. É mais um dos momentos como foi Boavista, Arouca, jogos em que tínhamos de ganhar e não ganhámos. Há que encarar isso e amanhã temos de vencer o jogo.»



O treinador dos leões admitiu ainda que o quarto lugar na tabela classificativa cria «ansiedade» na equipa. «Estamos pressionados desde o início porque estamos atrás. Temos sempre de ganhar mesmo quando estamos à frente, quando estamos muito atrasados até dá muita ansiedade a toda a hora para vencermos e vencermos rapidamente. A preparação foi igual. Tivemos muita atenção ao que vai acontecer no jogo. Vão apostar nas transições e nas olas apradas. É um momento importate da época. Já falhámos algumas vezes em momentos destes. Desta vez temos de vencer e de seguir em frente», concluiu.



O jogo entre o Portimonense e o Sporting está agendado para as 18h00, do próximo sábado.