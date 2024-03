Ruben Amorim salientou, após o triunfo na Reboleira (1-2), a confiança dos seus atletas na estratégia delineada, apesar do golo madrugador do Estrela da Amadora.

«Mesmo com a pressão do adversário, mantivemos a nossa forma de jogar e os espaços surgiram com o desenrolar do encontro. Fomos inteligentes e demos a volta com naturalidade. Controlamos o jogo longe da nossa baliza, o que às vezes não acontece. Sofremos também porque não fizemos o terceiro golo», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Questionado sobre a saída mal ajuizada por Franco Israel, que culminou no 1-0, o treinador do Sporting «protegeu» o guardião uruguaio, apontando aos erros coletivos.

«O Franco faz-se à bola para salvar os colegas, porque não é obrigação dele sair naquele momento. Mas, isso diz muito do caráter dele. Devíamos ter sido mais fortes ao primeiro poste. Quando a bola vem baixa, os jogadores têm de ser agressivos. O Franco viu que a bola ia para outro adversário e saiu. Faltou agressividade», explanou.

Aproveitando o tópico, Amorim esclareceu que Antonio Adán continua a recuperar de lesão, enfrentando algumas semanas afastado dos trabalhos do plantel.

O Sporting segue na liderança da Liga, com mais um ponto face ao Benfica. Esta semana, há dérbi com o Benfica, para a Taça de Portugal, na Luz, e para o campeonato, em Alvalade.