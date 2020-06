Na véspera da receção ao Paços de Ferreira, Rúben Amorim comentou o ataque ao autocarro do Benfica e os atos de vandalismo nas casas de Lage, Grimaldo, Rafa e Pizzi, na sequência do empate ante o Tondela, na semana passada.



«São atos que têm de ser investigados muito a sério. São linhas que são ultrapassadas e que para mim são muito graves, colocaram em risco toda a gente. Faz-me confusão quando se passa para o campo familiar com gente a escrever nas portas. É uma linha muito grave. Todo o plantel do Sporting condena o que aconteceu, o treinador também. Isto afasta as pessoas do futebol e os grandes jogadores que temos. Alguns gostam de jogar aqui, abdicam de contratos melhores para jogarem em Portugal e estão a empurrá-los para fora», disse o treinador do Sporting, em conferência de imprensa.



