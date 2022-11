«Não vou abandonar os rapazes». Ruben Amorim garantiu esta sexta-feira, na antevisão do jogo com o Vitória de Guimarães, que não vai sair do Sporting até ao final da época, aconteça o que acontecer até maio do próximo ano.

«Vou ser treinador do Sporting, pelo menos, até ao final da época», começou por garantir o treinador que tem contrato com os leões até 2024, antes de aprofundar a questão.

«Vou ficar porque sou responsável, porque quero também demonstrar aos adeptos que em primeiro está o clube. Seria muito fácil para mim dizer, vou sair, os resultados não são bons. O que é que isso ajudava o clube? Vinha para aqui alguém que não estava pensado, criava ainda mais instabilidade, abandonava os meus jogadores numa fase difícil deles, portanto, as coisas têm de ser pensadas com tempo», destacou.

A verdade, é que apesar dos maus resultados esta época, a figura do treinador não tem sido contestada pelos adeptos. «Quero fazer jus ao apoio que os adeptos têm comigo. Até ao fim da época não há conversa sobre isso, fiquemos nós em 11.º, eu ficarei cá e assumirei as minhas responsabilidades», acrescentou.

Quanto ao final da época. «Depois, pensaremos com o clube. Isto é um assunto muito sério, eu gosto muito do clube, foi uma bênção vir para o Sporting, portanto, nesta fase quero ser o primeiro a estar aqui e a ajudar toda a gente a fazer o meu máximo. No fim da época, é a vida normal dos treinadores. Fazem uma reunião com a direção, vêm o que é melhor e seguimos com aquilo que acordarmos», referiu.

O treinador tem contrato até 2024, mas descartou a possibilidade de abordar, desde já, uma eventual renovação. «Não queria estar a falar sobre isso, preciso da paragem para pensar em tudo. Sou responsável pela equipa e só a equipa pode mudar este momento do Sporting, portanto não vou falar sobre a renovação. Digo apenas que até ao fim do ano, aconteça o que acontecer, não vou abandonar os rapazes. Nenhum reinador deve vir para aqui sem estar pensado com o projeto», explicou ainda.