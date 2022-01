Ruben Amorim fez nesta sexta-feira a antevisão ao jogo do Sporting com o Sp. Braga, em partida da 19.ª jornada da Liga. No encontro com os jornalistas, o treinador do Sporting falou sobre o castigo aplicado a Nuno Santos no jogo com Vizela.

«Fiz um reparo ao Nuno Santos e não o devia ter feito. Isso foi utilizado para dar um castigo por uma coisa que nunca aconteceu. Estive a ver as imagens e o Nuno Santos lançou água, mas no relatório vem que fez um gesto obsceno. Não vi nada disso, se me mostrarem, estarei aqui e podem confrontar-me com isso», começou por dizer.

«Perguntei ao jogador e ele também me disse que não o fez. Mais do que o Nuno ficar de fora um jogo, temos de ter atenção ao relatório. O Sporting faz muito bem a defender-se e defender o Nuno Santos que é um dos nossos. Não me parece justo porque foi algo que nunca aconteceu. O jogador levou um amarelo e levar este castigo não é justo. Não estou aqui para parecer bem ou para fazer reparos públicos aos meus jogadores. Pensava que estava a ajudar o Nuno e o que vi foi que não o ajudei. Apenas contribuí para justificar um castigo. Durante a semana toda a gente disse que o treinador e o presidente, a pessoa principal do clube, fizeram um reparo ao Nuno Santos, por isso estava justificado o castigo», acrescentou sobre o mesmo tema.

