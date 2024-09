Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estoril (3-0), em jogo da 7.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo

- A equipa entrou forte, empurrou o Estoril e não o deixou sair e isso foi importante. Na esquerda jogámos de uma forma e na direita de outra, falhámos golos feitos. Baixámos o ritmo da bola na segunda parte, que pode ser diferente. Podíamos ter mais posse. Mas entrou ali a gestão de tudo e os jogadores deixaram correr. Com o Dani [Bragança] conseguimos mais velocidade e controlámos de novo a partir daí.

Maxi Araújo estreou-se como titular, satisfeito com a exibição do uruguaio?

- Sim, numa das posições que pode fazer, acho que ele jogou bem, principalmente na primeira parte. Na segunda começou a ficar cansado, acho que sentiu a velocidade do jogo a que não está habituado, mas combinou bem com o Nuno Santos. Acabou por encontrar o seu espaço, acho que foi um bom jogo do Maxi, mas pode fazer claramente melhor.

Sporting foi mais eficaz na primeira parte, na segunda perdeu velocidade.

- Houve fases em que não marcávamos e falhávamos muito. Tenho de puxá-los à terra e mostrar-lhes o jogo e aí eles conseguem perceber que a velocidade foi lenta na segunda parte. Vamos fazer avaliação do jogo e mostrar lance a lance, se tivermos tempo para isso. Ficava mais preocupado se começassem assim e acabassem bem. O jogo estava controlado e com 2-0. Houve bolas longas em que temos de ser melhores. A equipa mostrou que sabe bem o que quer, não está iludida com nada e sabe que tem de correr para ganhar os jogos.

O Sporting tem, nesta altura, o dobro dos golos em relação ao segundo classificado, e consentiu apenas dois golos em sete jogos. Satisfeito com o ataque e com a defesa?

- Não faço contas, se temos o dobro dos outros ou não... Para onde olho é se podíamos ter mais golos. Estou satisfeito com a quantidade de golos que temos, mas podíamos ser melhores. Ao não sofrer na primeira parte e na segunda, mesmo com o Estoril a não ter grandes oportunidades, a forma de defender na primeira parte foi diferente. Temos de avaliar. Mas não lhes quero pedir o mundo. Temos de perceber que fomos melhores na primeira parte que na segunda.

Fala-se na falta de competitividade da Liga, da enorme superioridade do grandes em relação às restantes equipas. É um problema?

- Não quero dizer nada sobre isso porque pode virar-se contra nós. Olhando para o campeonato, há muitos clubes que não fazem o planeamento... a maioria dos clubes, os mais pequenos, estão a fazer o plantel já com a época a decorrer. O Santa Clara, não teve grandes movimentações no plantel e já tem uma dinâmica forte. Eu ficaria doido se viesse jogadores a entrar e a sair. Acho que tem impacto, sobretudo no início. Mas vai chegar o cansaço enquanto os outros estão a descansar. O que digo é que os treinadores portugueses sofrem muito porque não têm duas semanas para trabalhar a parte tática. Sou um abençoado, além da qualidade, os meus jogadores jogam de olhos fechados porque têm treino. Os dirigentes têm de ver isso porque é muito importante. Estou sempre a ganhar, vivo num clube que não vendeu os melhores. Acho que a grande diferença é essa. O Filipe Martins, um treinador com a qualidade que tem, já saiu.