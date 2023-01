Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações à BTV, depois do empate do Sporting diante do Benfica (2-2), no Estádio da Luz, em jogo da 16.ª jornada da Liga:

[Sporting começou muito bem, que análise a que faz a este jogo?]

- Começamos bem, com bola, com tranquilidade. Vínhamos de um momento difícil, mas conseguimos implementar o nosso jogo. Sabíamos que o Benfica queria fazer e consegue fazer, porque é uma equipa cheia de talento e bem treinada. Acabámos por chegar com justiça ao golo, depois o Benfica respondeu, foi sempre um jogo meio dividido, por vezes com mais bola, por vezes com mais transições, mas acabou por ser um bom jogo. O Benfica, no fim, esteve um bocadinho por cima, o ambiente também ajudou. Foi um excelente jogo, foi pena não termos garantido os três pontos.

[Há uma fase em que trocou os centrais, algum problema físico?]

- O [Matheus] Reis já estava com dificuldades e depois reparámos que o [David] Neres ia entrar e é um jogador muito rápido, sabíamos o que Benfica queria fazer. O que fizemos foi olhar para os centrais, o St. Juste tem ainda um limite de tempo, mas é muito rápido. O Inácio adaptou-se bem à esquerda, portanto foi olhar um bocadinho para aqueles jogadores de trás, tendo em conta as transições, e o que estivesse mais cansado ia sair.

[Como olha agora para a segunda volta?]

- É pensar jogo a jogo, como fizemos com este jogo, depois no último logo se vê.