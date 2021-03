Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Tondela por 1-0:

«Acho que foi um jogo de sentido único: uma equipa a defender e outra a atacar. É difícil atacar com um bloco tão baixo e tantos jogadores atrás da linha da bola. Nós também não rematámos muito, mas hoje chegámos lá com a bola. Houve alguma indefinição na primeira parte e depois houve alguma desconfiança em certos lances em que perdíamos uma ou outra posse.

Mas é uma vitória claramente justa com um golo de um rapaz que se farta de trabalhar e que ainda falha golos que não devia falhar, mas é júnior e mereceu esse prémio. A equipa está de parabéns, os pontos estão muito caros, é muito difícil ganharmos os jogos e as equipas estão também muito motivadas contra nós. O Tondela defendeu bem, defendeu com muitos jogadores, e nós acabámos por fazer um golo.»

[Este é o momento em que vai ser cada vez mais raro ganhar jogos da forma vistosa que se viu no início da época?]

«Sim, por tudo. As outras equipas também precisam de pontos e há muitas equipas na luta pela manutenção. Acho que nesta altura até ao Santa Clara estavam todos muito perto. Vai ser uma luta interessante, com jogos muito difíceis e as equipas estão muito motivadas contra nós. É normal! Todos querem ganhar ao Sporting neste momento. No início da época não. Passámos um bocadinho entre os pingos da chuva. Com as equipas grandes é um bocado isso: quando não se pode jogar bem, ganha-se, mas hoje fomos a única equipa que quis ganhar o jogo.»

[As três alterações a meio da segunda parte. O que pretendeu?]

«O Porro estava com dificuldades porque um dos alas deles era só para marcar o Porro. E nós percebemos que bastava ter um pé esquerdo lá para o tipo de marcação mudar. Tentámos jogar com esses pormenores. O Jovane é muito forte no um para um e o Yohan Tavares já estava cansado: era sempre ele que se batia com o Jovane e isso via-se em certos momentos. Tentámos mexer com o jogo. O Daniel [Bragança] tem muita posse e com blocos baixos tem a capacidade de arranjar espaços que outros também têm, mas ele mais fresco podia mexer com o jogo.»

[Uma volta completa na liderança do campeonato. Algum significado especial?]

«Não dá títulos. O único título que temos é a Taça da Liga. Agora temos de ganhar jogos. Sabemos que podemos manter a nossa posição e a nossa vantagem. Para isso, basta ganhar os nossos jogos. E temos de crescer como equipa, sabendo que o fim do campeonato é mais em modo de sobrevivência do que em modo de crescimento de uma equipa. Nota-se alguma dificuldade em gerir certos momentos do jogo, o que é normal. faz parte da juventude da equipa.»