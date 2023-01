Com apenas um ponto somado nos últimos dois jogos da Liga, o Sporting ficou mais longe dos lugares de acesso direto e indireto à Liga dos Campeões e nesta sexta-feira os leões procuram regressar às vitórias em casa diante do Vizela, em jogo a contar para a 17.ª e última jornada da primeira volta da Liga.

Na antevisão à partida foi questionado sobre a forma como o presidente dos leões tem feito a gestão da equipa principal e as críticas que recebeu à sua gestão. «Isso ultrapassa-me, mas acho que a grande razão são os resultados. Quando não aparecem, há sempre problemas e, portanto, há que gerir isso da melhor forma e a melhor forma é ganhar ao Vizela, voltar a ganhar e aproximarmo-nos dos lugares cimeiros para não ser despedido e continuar o meu trabalho», disse sem esconder um sorriso.

Antes, Ruben Amorim já tinha dito que se Frederico Varandas quiser prescindir dos seus serviços, pode fazê-lo sem qualquer custo acrescido, apesar de ainda ter mais três anos e meio de contrato pela frente.

Para evitar que a situação do Sporting nesta época e, por consequência, dele próprio fiquem mais complicadas, há que ganhar, reiterou, ao Vizela, um adversário que mereceu palavras elogiosas. «Os jogadores da frente são muito tecnicistas, têm muita qualidade na definição e um avançado que procura muito a profundidade e que complementa muito os outros. O Nuno Moreira, o Samu e o Kiko Bondoso, que têm jogado ultimamente, são muito virtuosos. E tendo um jogador que gosta de correr na frente e de se isolar, cria-nos muitos problemas. Focámo-nos nisso. Uma defesa com dois centrais muito inteligentes, dois laterais que sobem bem e que dão profundidade no corredor, porque o resto da equipa joga por dentro», analisou, perspetivando um jogo complicado diante de uma equipa que está tranquila na tabela e a dar uma boa resposta desde que Tulipa assumiu a equipa.

«Tem agora um treinador que implementou as suas ideias e os jogadores estão a corresponder. A pressão está do nosso lado, jogamos em casa e temos de ganhar o jogo e não voltar a sofrer golos contra uma equipa que faz muitos golos. Vai ser um bom desafio, mas estamos preparados», garantiu.

Amorim confirmou ainda que Morita está convocado para o jogo e que Mateus Fernandes irá voltar à equipa B para jogar no fim de semana.