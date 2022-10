Ruben Amorim, treinador do Sporting, foi questionado em conferência de imprensa sobre as contas do campeonato após a vitória sobre o Casa Pia:

«Aproximámo-nos do segundo lugar, estamos a nove pontos do primeiro. No ano passado estivemos bastante tempo a seis pontos do FC Porto e nós olhávamos muito para a tabela: era diferente.

Quando estamos em momentos difíceis de ganhar jogos seguidos, não olhamos tanto para a tabela.

Ganhar este jogo foi bastante bom. Estamos em quarto lugar, subimos uma posição, não é nem de perto nem de longe o ideal para o Sporting, mas é passo a passo. Estou é satisfeito com o jogo que fizeram e o sacrifício. A tabela não é o importante.»