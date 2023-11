Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após o dérbi com o Benfica no Estádio da Luz:

[Disse na antevisão que esperava um Benfica em 4x4x2. Isso aconteceu, mas foi surpreendido pelo facto de Morato ter aparecido como lateral-esquerdo? Isso fez com que procurasse explorar mais o lado de Edwards depois disso não ter acontecido numa primeira fase?]

«Nada [surpreendido]. Há uma estratégia para cinco e quatro defesas. O espaço é diferente. O que interessa é que na época passada o Benfica tinha lá o Grimaldo e uma capacidade diferente de criar jogo e de dar uma dimensão diferente ao Benfica. O Morato é diferente. É mais forte nos duelos, deu mais estabilidade nas bolas paradas. Muda a parte estratégica nesse aspeto, mas o espaço é igual. Ou defendem com quatro ou com cinco. Nós aproveitamos da mesma maneira. Não fugimos de lá ou vamos para lá porque um jogador tem outras características. Tínhamos uma estratégia, estava a funcionar e funcionou. Com dez, não funcionou tão bem com a bola, mas fomos a melhor equipa, o que não serve de nada. Há que trabalhar para melhorar. Estamos em segundo lugar com os mesmos pontos do primeiro e é seguir em frente.»