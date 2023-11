Viktor Gyökeres está a ter um grande arranque ao serviço do Sporting, contando com 11 golos em 12 partidas com a camisola verde e branca.

Questionado sobre se o avançado sueco tem dado maior qualidade aos restantes jogadores do plantel, Ruben Amorim é claro: «Para se fazer golos é preciso jogadores para fazerem jogadas.»

«Diria que a equipa tem ajudado mais o Viktor. Para se marcar golos, é preciso jogadores como o Trincão fazer as jogadas que fez, criarem as situações. O Gyökeres completou a nossa equipa, somos muito mais fortes com um jogador com aquelas caraterísticas, e ele é muito melhor com os jogadores que tem aqui. Não vou dizer que ele é melhor jogador do que eu pensava, mas ele confirmou tudo o que esperava. Espero sempre muito e acho que ele tem cumprido bem, afirmou o treinador leonino.