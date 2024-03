Minutos depois de o Sporting vencer no reduto do Estrela da Amadora, por 1-2, Ruben Amorim ressalvou o dia menos prolífero de Gyökeres.

«É um jogador de equipa, fez o seu trabalho, simplesmente não teve tanto espaço para arrancadas. Há jogos em que isso acontece. Marcou o Paulinho, o Nuno Santos, mas ele fez o seu trabalho. Há dias menos inspirados. Espero um rendimento superior frente ao Benfica», anotou, em conferência de imprensa.

Precisamente quanto aos dérbis com o Benfica, o treinador dos leões puxou a si a pressão de quem ambiciona conquistar títulos.

«Devemos sentir pressão, porque somos candidatos ao título e temos uma equipa para isso. Seja muito ou pouco experiente – isto é, por não ganhar títulos todos os anos – a pressão será sempre maior com o desenrolar do campeonato. É algo com que devemos saber lidar», atirou.

Questionado sobre os assobios que ecoaram no Estádio da Luz após o término do Benfica-Desp. Chaves, Amorim desvalorizou a aparente fragilidade deste rival.

«Mais importante é a forma como vamos entrar nos jogos. Se o Benfica entrar por cima, os adeptos esquecem os assobios. Isso não quer dizer nada. Vamos jogar um acesso à final com o mesmo clube que está em segundo lugar, o que pode mudar a liderança do campeonato. São dois jogos importantes e estamos preparados para isso», rematou o treinador do Sporting.

O Sporting segue na liderança da Liga, com mais um ponto face ao Benfica. Esta semana, há dérbi com o Benfica, para a Taça de Portugal, na Luz, e para o campeonato, em Alvalade.