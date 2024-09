Viktor Gyökeres ficou pela primeira vez em branco esta época em jogos da Liga, no triunfo do Sporting sobre o Estoril (3-0). O avançado sueco também foi substituído pela primeira vez e foi para o banco fazer gelo. Nada de alarmante, segundo explicou Ruben Amorim na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo.

O treinador começou por explicar a substituição do avançado, ao minuto 77, numa altura em que os leões já venciam por 2-0. «Estava na dúvida de quem ia tirar, era o Trincão, mas depois senti que o Viktor estava algo cansado e fizemos essa inversão. O Conrad [Harder] também estava com dificuldades a recuperar o posicionamento e todas essas coisinhas entraram, mas está tudo bem com o Viktor», começou por referir.

Quanto ao facto de Gyökeres ter feito gelo. «Não é nada de mais, às vezes é um toquezinho e nós metemos logo gelo. Começamos logo a tratar e, se não acontecer nada estranho, ele estará apto para o próximo jogo», destacou ainda.