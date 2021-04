Apesar do empate na receção ao Famalicão, o Sporting igualou um recorde alcançado pelo clube há quase 20 anos: o de 26 jogos seguidos sem perder para a Liga numa temporada, até agora na posse da equipa treinada por Laszlo Boloni em 2001/02 e que viria a sagrar-se campeã nacional.

Na altura, os leões consentiram a terceira e última derrota desse campeonato na oitava jornada.

No final do jogo, Ruben Amorim mencionou esse registo para dar confiança aos jogadores. «Igualámos a melhor série do Sporting, que já teve grandes equipas, treinadores badalados e que não conseguiram. Uma equipa com juniores, miúdos da formação conseguiu e eles têm de ter confiança», vincou em declarações aos jornalistas.