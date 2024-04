Pedro Gonçalves foi a grande novidade no treino do Sporting que, esta quinta-feira, acelerou a preparação para o segundo embate com o Benfica, agora a contar para a 28.ª jornada da Liga, marcado para as 20h30 do próximo sábado.

Depois de na véspera os titulares terem feito apenas trabalho de recuperação, na sessão desta manhã Ruben Amorim contou com o grupo reforçado, com destaque para o regresso de Pote, tal como o treinador já tinha perspetivado antes do primeiro duelo com o Benfica.

Pedro Gonçalves lesionou-se a 14 de março, no momento em que marcou à Atalanta, em Bérgamo (1-2), no jogo que assinalou a despedida dos leões da Liga Europa. Ruben Amorim já tinha dito que o jogador queria jogar o primeiro dérbi, na Luz, para a Taça de Portugal, mas foi poupado para chegar ao jogo da Liga na plenitude das suas capacidades.

Além do regresso de Pote, Ruben Amorim reforçou o grupo com a chamada dos jovens Rafael Nel, Vando Félix e Marco Cruz, que treinaram integrados com o grupo.

Os leões voltam a treinar esta sexta-feira, de manhã, na Academia Cristiano Ronaldo, antes de Ruben Amorim fazer a habitual antevisão do jogo, numa conferência de imprensa que está marcada para as 12h30.