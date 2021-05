Ruben Amorim não quis alongar-se sobre a suspensão de seis dias confirmada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e que deverá afastá-lo do jogo desta quarta-feira com o Rio Ave.

«Não vou comentar. Já tinha dito isso antes. É tão claro que não preciso de comentar. Mais vale não dizer nada, está à vista de todos. A única maneira de responder é ganhar os ogos. É isso que temos de fazer e o foco é esse», afirmou o treinador do Sporting na antevisão ao jogo da 31.ª jornada da Liga.

Antes, o treinador do Sporting tocou ao de leve no tema quando respondia a uma questão relacionada com a conquista da Liga dos Campeões de futsal por parte dos leões. «O mister Nuno Dias não facilita a vida a ninguém aqui. Ninguém consegue ganhar o prémio de treinador do ano com ele. Já que falamos em suspensões, podiam era suspender o Nuno Dias para facilitar a vida ao resto da malta no Sporting», brincou.