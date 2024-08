Ruben Amorim espera um «jogo difícil» esta sexta-feira (20h15), diante do Farense de José Mota, no Estádio do Algarve, no jogo que vai abrir a terceira ronda da Liga. O treinador recordou as últimas deslocações ao São Luís, em que os leões venceram pela margem mínima, mas também lembrou o jogo da pré-temporada, para dizer que este Farense «está melhor».

«Obviamente esperamos muitas dificuldades, é sempre difícil jogar em Faro. Tudo bem que o estádio vai ser diferente, isso ajuda um bocadinho porque o campo vai ter as dimensões normais dos campos em que costumamos jogar e isso interfere um bocadinho no jogo. Conhecemos o treinador, a forma de trabalhar, o espírito que da equipa», começou por destacar, na conferência de imprensa de antevisão do jogo desta sexta-feira.

Os leões bateram o Farense na pré-temporada por 3-0, mas Ruben Amorim detetou uma evolução na equipa de José Mota. «Acho que o Farense ainda melhorou, tem peças diferentes, o que também demora a alterar as rotinas do jogo. O Filipe Soares é diferente do Mattheus, é uma velocidade diferente. Perdeu algumas características que tinha, a equipa tem de se adaptar. Penso que têm centrais que constroem melhor e mudar essa forma de jogar leva algum tempo, mas prevejo um jogo muito difícil», acrescentou.

O Sporting vem de duas vitórias na abertura desta nova temporada e, na última jornada, goleou o Nacional por 6-1, mas Amorim pede cautelas. «É um jogo completamente diferente das sensações que tivemos na segunda parte com o Nacional. Isso foi importante durante a semana nós esquecermos isso. É uma equipa muito agressiva, nós jogamos com eles na pré-época, sabemos o espírito daquela equipa e isso é importante levarmos isso para o jogo. Depois temos algumas coisas que precisamos de melhorar apesar do resultado ter sido muito bom, há muitas coisas que nós ainda precisamos de melhorar», destacou.

Em resumo, Amorim espera encontrar muitas dificuldades, acrescentando ainda a matreirice de José Mota. «Prevejo um jogo difícil, contra um adversário difícil, contra um treinador que tem mais anos do que todos nós no futebol português, mas queremos continuar a ganhar e manter a nossa posição», referiu ainda.