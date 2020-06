O Sporting tem-se apresentado nos últimos jogos com uma média de idade ainda mais baixa do que vinha a ser habitual. Para isso contribuíram as estreias de jogadores como Eduardo Quaresma (18 anos) Matheus Nunes (21) e Nuno Mendes, que foi titular pela primeira vez a um dia de cumprir os 18 anos.

Em conferências de imprensa anteriores à desta quinta-feira, na qual projetou o jogo com o Belenenses, Rúben Amorim tem abordado a questão da juventude da equipa, que reconheceu trazer um misto de irreverência, inexperiência e dúvidas sobre como reagiriam noutros contextos.

Como, por exemplo, na hipótese de a equipa estar a lutar por título. Será que num cenário destes Rúben Amorim apostaria em jovens com o mesmo desprendimento? «Faria tudo igual, porque não lanço jovens por lançar», começou por dizer o técnico leonino de forma assertiva.

«É um projeto do clube, mas opto pelos melhores e pelos que se adaptaram melhor ao sistema neste momento. Se formos a ver, talvez os jogadores mais experientes e que foram a espinha dorsal da equipa foram-se lesionando durante este recomeço. Faria a mesma coisa. O que eu disse na última conferência é que não sabia qual seria o comportamento deles. Não sei, não adivinho e eles nunca passaram por isso. A única certeza é que meto a jogar aqueles que são melhores. (...) Não vou pôr um jogador apenas pela experiência: quem estiver melhor, vai jogar. Se puder juntar as duas coisas, pode ser algo a ter em conta, mas não será o essencial na escolha dos jogadores», vincou.

Rúben Amorim congratulou-se ainda com a renovação de mais um jovem proveniente da formação: Tiago Tomás, avançado de 18 anos e vinculado agora até 2025 e com uma cláusula de 60 milhões de euros.

«É apostar na juventude, puxar por eles, mas também dar-lhes um voto de confiança e proteger o clube. Sabendo que os jovens portugueses são muito valorizados lá fora, estamos a apostar neles e a defender também a posição do clube e isso faz parte do nosso projeto. Tiago Tomás é mais um jogador com muito talento, é muito jovem ainda mas acreditamos muito nele e estamos muito felizes por esta decisão», concluiu.