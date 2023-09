Iván Fresneda foi anunciado como reforço do Sporting no antepenúltimo dia do mercado de transferências. O lateral-direito espanhol participou em apenas dois jogos num total de 18 minutos, um dado que foi abordado por Ruben Amorim na véspera da partida contra o Farense, da sétima ronda da Liga.



«O Fresneda está a competir por um lugar. Não está a ser uma adaptação nada longa. Se olharmos para o que aconteceu com o Ugarte. Nos primeiros seis meses mal jogava. Discutíamos aqui que o Sporting tinha investido muito dinheiro e que o jogador não jogou durante seis meses. Está relacionado com os colegas, com as dinâmicas, com o tempo que temos para treinar. A nossa linha defensiva tem muitos conceitos e ele está a aprende-los», começou por dizer.



«Ele tem entrado e chegará a altura em que será titular. Na posição há um jogador que tem muitas rotinas com o treinador e o Geny joga lá quando temos de atacar mais. Os jogos têm dito a sua utilização. Em comparação com o Ugarte, o Fresneda está a ter uma adaptação bastante rápida. Se compararmos com o Viktor ou com o Morten, está a ser mais demorada. Depende da experiência e dos jogadores que estão a fazer a sua posição. Mas ele está bem, tem tempo e será titular em vários jogos», acrescentou.



Por sua vez, Hjulmand teve uma adaptação mais rápida que o espanhol. No entanto, Amorim recusa compará-lo a Palhinha ou Ugarte.



«Está a evoluir e a dinâmica de treino muda a forma de jogar. Pressionamos mais alto que a sua antiga equipa. Ele é muito inteligente, mas é diferente do Ugarte. Ele [no lance do jogo com o Rio Ave] antecipou o passe. Ele não vai ter nem a explosão nem a agressividade do Ugarte. Mas é inteligente na forma como pressiona. (...) É diferente do Ugarte, mas tem coisas melhores. A forma como prepara a transição é melhor, uma vez que o Ugarte não preparava, mas chegava a todo o lado. Tem características diferentes de quem esteve aqui antes, tem coisas melhores e piores», referiu.



O Sporting joga às 20h30 deste sábado, no São Luís, contra o Farense, numa partida da sétima jornada da Liga.