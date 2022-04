Por Mariana Rebelo Silva

Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, após a vitória em Tondela, por 3-1, em jogo da 29.ª jornada da Liga:

[Ficou irritado com o «amarelo» a Matheus Reis que o afasta do dérbi com o Benfica]:

- Tem a ver com o cartão amarelo. Ele é que tinha a bola e deixou-se pressionar por um adversário. Depois quando quis ir à bola, houve aquele contato. Fiquei irritado pelo amarelo e pela forma como perdemos a bola.

- Tira-nos uma opção, um jogador diferente com características diferentes que nós não temos para jogar a defesa esquerdo. Mas temos o Vinagre, que entrou muito bem, e o Nuno Santos, que cumpriu castigo esta semana. Entraremos com outros jogadores e com muita vontade nesse jogo.