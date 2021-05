Zouhair Feddal é uma baixa de peso no Sporting para o dérbi deste sábado no Estádio da Luz. O central marroquino está castigado, mas, segundo revelou Ruben Amorim, seria sempre carta fora do bralho para o jogo com o Benfica, uma vez que está lesionado.

«Uma palavra para o Feddal que tem andado a jogar lesionado, nunca consegue um tempo para recuperar e tem mesmo de parar. Mesmo que não tivesse o castigo ele ia parar porque tem de fazer trabalho de recuperação para regressar ao melhor dele. Isso não se notou nestes jogos e, por si só, revela a capacidade de sofrimento dele», explicou.

Quanto ao substituto do marroquino no jogo deste sábado, o treinador preferiu não revelar. «O substituto do Feddal será um dos centrais, mas não vou dize qual», acrescentou sorridente.