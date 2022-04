Ruben Amorim recusou falar sobre a possível contratação de Morita dois dias após o presidente do Santa Clara ter revelado que o negócio estava «bem encaminhado». Apesar de não ter confirmado negociações pelo nipónico, o técnico do Sporting frisou que a próxima época já está a ser preparada.



«Morita? Como com todos os jogadores, só falo do mercado quando estivermos nessa fase. O foco é no jogo com o Tondela. Estou muito satisfeito com os médios que temos. Obviamente que estamos a preparar a próxima época. É assim que temos de fazer. Pelas nossas condições temos de precaver tudo o que possa acontecer no mercado. É o que estamos a fazer em relação a todos os jogadores. Mas volto a dizer: o foco está no Tondela», disse, em conferência de imprensa.





[em atualização]