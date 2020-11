O Sporting recebe neste sábado o Moreirense para a 8.ª jornada da Liga. Ao leme da equipa de Moreira de Cónegos estará César Peixoto, sucede a Ricardo Soares e terá em Alvalade a estreia no banco da equipa minhota.

Ruben Amorim assumiu que a mudança no comando técnico da equipa adversária traz novos desafios para o Sporting. «Cria-nos alguma indefinição na forma como eles vão jogar: têm vindo a jogar num 4x3x3, mas sabemos que o César [Peixoto] já utilizou outros sistemas, nomeadamente um 3x4x3 no Chaves», frisou o treinador do Sporting na antevisão.

Amorim disse ser importante olhar, em casos como este, para o que o Moreirense vinha a fazer esta época, mas também para o que o trabalho realizado pelo treinador adversário em equipas anteriores. «Em relação à observação que fazemos, olhamos para tudo: para o que têm vindo a fazer e para as características individuais. Não sabendo como é que eles vão jogar, temos de conhecer individualmente cada jogador e as suas características, se são rápidos ou lentos. Isso é um grande foco na nossa observação. Olhamos para aquilo que o César montou noutras equipas, para o que têm vindo a fazer e tentamos passar essa informação aos nossos jogadores», disse, garantindo que, apesar disso, os jogadores do Sporting estão preparados.

O Sporting-Moreirense marca o reencontro de Amorim e Peixoto, que foram companheiros no Benfica entre 2009 e 2011. «Será adversário amanhã e desejo-lhe toda a sorte, mas espero que não comece amanhã», vincou.