Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 2-0 contra o Estoril, na Amoreira, em jogo da quinta jornada da Liga:



«Entrámos muito bem no jogo. Fizemos uma excelente primeira parte. Ao contrário do que aconteceu com o Desp. Chaves, marcámos e isso deu-nos tranqulidade para a segunda parte. Não entrámos bem na segunda parte, ainda assim.



Na primeira parte ficou demonstrada a revolta da equipa pelos resultados que temos tido. Na segunda parte houve um bocadinho de intranquilidade fruto dos últimos resultados. Temos de viver com os dois momentos. Quando tivemos oportunidades. marcámos. O Estoril teve duas bolas dada por nós, de resto, não teve oportunidades. Foi uma vitória claramente justa da melhor equipa hoje.



Marcar cedo? Foi o nosso trabalho. Sabemos o que estamos a fazer. Gostei mais da primeira parte do jogo contra o Desp. Chaves, mas quando se marca, olha-se para o resultado. Fomos consistentes, controlámos bem o jogo e merecemos ganhar.

Na segunda parte baixámos um bocadinho, mas controlámos sempre o jogo. O Estoril não teve oportunidades. Com o vento, protegemo-nos mais um bocadinho porque qualquer pontapé na frente podia causar problemas. Acabámos por ter mais ocasiões que o Estoril.»



[Ataque móvel é para manter quando não jogar Paulinho]: «Sim. Quando vamos ao mercado, contratamos os jogadores que entendemos e que achamos que têm potencial. Não há conseguimos, esperamos mais um mercado. Fala-se muito dessa questão agora porque estamos a perder. Se estivéssemos a ganhar, ninguém falaria nisso. Quero lembrar a quantidade de golos que fizemos sem avançados ou com avançados móveis.



Os adeptos têm de querer mais e nós também. Foi uma vitória no campeonato. Sabemos do momento que vivemos. Se olharmos bem para as coisas, vivemos dois anos com bons momentos. Este é um momento difícil e surgiu após duas derrotas. Bastam duas derrotas. É uma semana com dois fins de semana. Temos de viver assim e encarar isto com normalidade.»