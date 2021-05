Na véspera do último jogo da temporada, Ruben Amorim fez um balanço da temporada do Sporting, época em que o clube conquistou o campeonato 19 anos depois e venceu a Taça da Liga.



«Na Europa não correu como tínhamos planeado. Foi difícil, tivemos de fazer um planeamento para jogar de semana a semana. Se formos justos, a equipa precisava. Acho que acabou por correr bem. Os jogadores cresceram mais do que pensei, sobretudo os miúdos, por terem tempo de jogo. O campeonato foi mais curto, rodámos toda a gente, tivemos mais tempo para treinar e precisávamos. Foi muito bom«, começou por dizer, em véspera do encontro com o Marítimo.



«Poderíamos ter ido mais longe na Taça de Portugal. Ninguém esperava. Tínhamos objetivo de lutar pela vitória em todos os jogos, mas fomos campeões sem derrotas. Não acabámos o campeonato sem derrotas, mas fomos campeões sem derrotas. Foi um ano muito bom, os jogadores cresceram e valorizaram-se. Acho que na próxima época vamos sofrer muito. Não vão existir grandes mudanças no plantel, espero eu. O mercado tem as suas regras e sabemos em que momento estão os clubes portugueses. Vamos para um patamar diferente e não vamos apanhar todos distraídos. Acho que a época correu bem, precisávamos de treino e de valorizar os jogadores», acrescentou.



O técnico dos leões admitiu que a eliminação da Liga Europa contra o LASK Linz (4-1), em Alvalade, acabou por ser benéfico.



«A derrota por 4-1 em casa com o LASK acabou por ser boa. É difícil as pessoas entenderem isso, mas todos falaram disso ao longo da época. Foi uma derrota muito duro. Havia alguma desconfiança, mas olhando para trás, conseguimos valorizar o que tempo que tivemos para treinar. Na Taça de Portugal falhámos, vínhamos de um jogo difícil, estávamos em forma e não ganhámos ao Marítimo nem ao Rio Ave, Foi o momento mais baixo da época e onde ficámos aquém das expetativas», confessou.



[em atualização]