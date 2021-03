Amorim: «Não acho que sejamos uma equipa fora de série» Sporting bateu recorde de invencibilidade dos leões em jogos para o campeonato, que pertencia à equipa de Malcolm Allison em 1981/82. Diz que essa equipa e a do ano do célebre 3-6 em Alvalade com Benfica (1993/94) eram muito mais fortes

Estádio José Alvalade, Lisboa