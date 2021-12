O Sporting foi campeão na temporada passada numa época atípica em que, além de ter saído cedo das competições europeias, jogou particamente toda a temporada sem adeptos nas bancadas. Esta época os leões estão nas competições europeias, jogam com adeptos nas bancadas e, mesmo assim, estão a cumprir os objetivos e estão no topo da classificação a par do FC Porto.

«São momentos diferentes. Não sabíamos o que aconteceria o ano passado. Tornou-se numa situação benéfica para nós porque quando precisávamos de mais trabalho para a nossa ideia de jogo tivemos mais tempo. Quando já estava mais cimentado mantivemos os jogadores e agora estamos mais capacitados para as várias competições», comentou o treinador esta sexta-feira em conferência de imprensa.

Em relação ao facto da equipa ter feito menos jogos do que os adversários, o treinador assume que a sua equipa acabou por beneficiar do contexto. «Não sabemos o que teria acontecido, mas temos de ser honestos na avaliação, dizendo que aproveitámos cada minuto que não tivemos competições europeias o ano passado e este ano estamos mais bem preparados para isso», acrescentou.

Quanto à ausência dos adeptos das bancadas, o treinador já não concorda. «Não concordo quando se diz que nós não seríamos campeões com público. Isso ninguém sabe. Às vezes ajuda, às vezes prejudica porque coloca mais pressão sobre os jogadores, mas não vamos saber isso. Este ano não estamos a responder a isso, estamos a mostrar que estamos preparados para todas as situações. Crescemos, aproveitámos o tempo e isso é mais importante do que estar a responder a essas dúvidas», disse ainda.

A conquista do título acabou por valer mais um prémio Stromp para Ruben Amorim. «Não sabia, é um orgulho enorme. Foram simpáticos porque o Nuno Dias, volto a dizer, tem sido um exemplo para todos, o hóquei também foi campeão da Europa. É um orgulho»», comentou ainda.