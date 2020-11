O Sporting tem vários jogadores emprestados a outras equipas e Ruben Amorim garantiu que todos eles são seguidos com atenção.

«Temos pessoas para seguir todos os nossos jogadores e dar o feedback à equipa técnica. E essa é uma boa pergunta para desmistificar a ideia de que foi o treinador que veio para aqui, contratou os jogadores todos, escolheu tudo e mudou tudo. Não é verdade. Temos um departamento de scouting muito bom, temos pessoas ligadas à observação da equipa que nos ajudam em todos os momentos e a transformação que houve deveu-se a todos os fatores e não ao treinador que veio para cá e que escolheu todos os jogadores.», afirmou o treinador do Sporting em conferência de imprensa.

Amorim acrescentou que todos os jogadores que chegam à equipa principal do Sporting são aprovados por ele, mas nem sempre são indicações dele. E deu um caso concreto. «Eu não conhecia o Porro e ele estava na lista do Sporting.»

Ruben Amorim respondia em concreto a uma questão sobre Pedro Mendes, que foi emprestado aos espanhóis do Almeria e disse que acreditava estar a ser seguido sobre o técnico leonino, que reconheceu que o Sporting tem de ser mais criterioso devido às dificuldades que atravessa. «Todos os jogadores do Sporting são seguidos com muita atenção, porque tem de haver muito critério devido à capacidade financeira que temos e temos de estar atentos a todos.»

E concluiu: «O Pedro Mendes foi sempre um exemplo de trabalho. Não teve, se calhar, o espaço que merecia, mas também às vezes as ideias do treinador são diferentes das anteriores. Depende muito deles como dos jogadores do plantel do Sporting: jogarão, dependendo da sua capacidade e da ideia do treinador.»