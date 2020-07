Na véspera da visita à Luz, Rúben Amorim frisou que o Sporting pretende vencer o dérbi ante o Benfica para assegurar o objetivo do terceiro lugar.



«Acima de tudo espero vencer para garantirmos os nossos objetivos. É sempre importante uma vitória em casa de um rival e é mais um teste para a equipa continuar a crescer. O nosso foco é vencer o jogo, atingir os objetivos e fechar bem esta época longa para começar de vez a planear só uma época. Vai ser bom para nós, para os jogos e para a estrutura», referiu, em conferência de imprensa.



Após um início prometedor, os leões somaram apenas cinco pontos em 12 possíveis. Confrontando com esse dado, o jovem treinador desvalorizou.



«Quando cheguei estávamos no quarto lugar a quatro pontos do Sporting de Braga que não perdia há não sei quantos jogos. Os números são o que são. Fizemos cinco pontos nos últimos quatro jogos, mas temos uma derrota nos últimos nove. Dá para ler os números de qualquer maneira. Dou garantias aos adeptos de trabalho, de fazer o melhor pelo clube e de tentar o meu melhor. A nossa ideia é clara, tudo o que disse na apresentação cumpri. Estamos no terceiro lugar e a ideia é vencer o jogo. Não faz sentido estarmos a falar do quarto lugar quando estamos em quarto. Não tenho problemas em assumir a responsabilidade quando temos um mau resultado, sei o lugar onde estou e qual o meu papel. Se formos intelectualmente honestos, há que ver o contexto e a nossa situação. Cada um fará a sua análise. Não quero ser o treinador que vem para aqui defender-se, o meu trabalho está bem à vista», frisou.



O dérbi de Lisboa está agendado para este sábado, às 21h15.