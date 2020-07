Na véspera do último encontro da Liga ante o Benfica, Rúben Amorim foi questionado acerca do próximo mercado de transferências. O técnico do Sporting respondeu brincou com a situação, referindo que «não vão entrar 22 jogadores porque tem de ficar com alguns».



«Primeiro vamos focar no jogo de amanhã. O que tiver de acontecer, acontecerá. O mercado vai ditar um pouco o que devemos fazer, mas não vão entrar os 22 jogadores que já foram referenciados para o Sporting. Tenho de ficar com alguns», começou por dizer, entre risos.



«Faremos um ajuste necessário, aquilo que se podendo fazer, seguir este caminho, com jogadores da formação que precisam de uma ajuda de jogadores mais experientes. Isso sempre foi muita a nossa ideia, aquilo que transmitimos a toda a gente. Mas o foco é no próximo jogo», acrescentou.



Em relação ao dérbi na Luz, o jovem treinador defendeu que Vietto e Geraldes podem jogar juntos e explicou por que razão tem mudado constantemente o jogador que atua no corredor direito.



«Vietto e Chico podem jogar os dois ou nenhum. Depende do jogo, da situação e acho que todos são compatíveis porque todos têm qualidade. Em relação ao corredor direito, procuramos soluções para o que vamos encontrar no jogo seguinte. O Ristovski é lateral e o Plata extremo. Às vezes jogo em si pede uma coisa ou outra. Vou um pouco por aí. Não testo, adapto consoante os jogos», explicou.



Por último, Amorim recusou revelar se o argentino vai ser titular ante o Benfica. «Não quero estar a dar o onze porque pode modificar alguma coisa na preparação do jogo do adversário. Não temos sofrido golos e marcamos poucos. Temos de melhorar, faz parte do trabalho. Uma equipa grande que faz um golo em quatro jogos... o treinador deve trabalhar mais, ajudar mais os jogadores para eles melhorarem. Faz parte do crescimento da equipa, mas temos de melhorar em tudo», concluiu.