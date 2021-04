Ruben Amorim recusou a ideia de que nos últimos jogos tem estado mais «nervoso» no banco de suplentes do Sporting.

«Essa é uma noção que se tem nos resultados. Eu sempre fui assim no banco. A minha forma de estar é sempre assim, dependendo muito de como o jogo está, porque vivo muito as emoções do jogo. Mas não mudei nada. Durante o jogo temos momentos em que estamos a viver o jogo. Não vejo diferença para o que eu era no passado. Não mudei a minha forma de estar. Esta é a minha forma de viver os jogos e não mudou por estarmos no fim do campeonato», disse o treinador do Sporting, que foi expulso no final do último jogo dos leões e enfrenta agora um castigo de 15 dias que o impede de orientar a equipa nos jogos.

Amorim repetiu várias vezes estar «confiante», até porque, considerou, os quatro pontos perdidos pelo Sporting nos últimos dois jogos não refletem a qualidade que a equipa tem apresentado. «Sinto a equipa melhor e isso deixa-me mais tranquilo. (...) Tivemos dois jogos em que não conseguimos ganhar, mas fomos claramente superiores, aumentámos o número de oportunidades e diminuímos o número de oportunidades criadas pelo adversário. Três remates enquadrados com a baliza deram dois golos e isso faz parte do futebol. Obviamente que é sempre melhor ganhar, o ambiente é sempre melhor e a equipa está tranquila e a trabalhar bem. Eles acreditam em mim quando eu digo que eles estão melhores. E estão realmente melhores», vincou, considerando que a equipa leonina tem hoje «mais soluções».