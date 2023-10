Sebastian Coates saiu lesionado do jogo com o Farense, mas Ruben Amorim revelou, em conferência de imprensa, que o capitão está recuperado para o jogo desta quinta-feira, frente aos italianos da Atalanta. No entanto, o treinador não foi claro quanto à titularidade do internacional uruguaio.

«Recuperou, foi só um susto, está apto para amanhã. Não vou dizer se joga ou não. Vocês fazem o vosso trabalho, que é olhar para trás, quando eu digo uma coisa, o que é que aconteceu. Se arranjarem alguma lacuna que disse aqui antes do jogo e que tenha acontecido o contrário, poderá haver dúvidas, mas penso que não aconteceu, portanto está bem claro se o Seba vai ser titular ou não», atirou.

Uma coisa é certa, com ou sem Coates, o Sporting vai entrar em campo com três centrais. «Não pensei em mudar, o Esgaio também pode jogar lá. Simplesmente fazemos uma saída a três, mas muitas vezes defendemos com quatro e não com cinco. Poderiam ser quatro centrais, há equipas que jogam com quatro. A melhor equipa do mundo [Manchester City] joga com quatro centrais, não joga com dois. É olhar para as coisas», destacou.

Para o treinador, o importante é uma saída a três. «O que a equipa do Sporting geralmente faz é uma saída de bola com três, mas poderia usar um médio-centro. Poderíamos jogar de outra forma. O [Matheus] Reis sempre foi um defesa esquerdo e tornou-se num central. Temos a nossa identidade e não gostamos de mudar muito. Nós já mudamos a maneira de jogar, apesar das pessoas dizerem que não, nós evoluímos muito na nossa forma de jogar. O que não abdicamos é de uma saída de bola trabalhada há muito tempo que é difícil de combater», explicou.

Mesmo sem Coates ou St. Juste, o treinador diz que a saída a três também pode ser feita por Esgaio, Matheus Reis ou até Fresneda. «Temos várias saídas treinadas assim e, se mudarmos de um momento para o outro, simplesmente porque não temos um jogador. Todas as equipas têm uma identidade, esta é a nossa. Nunca tive essa tentação [de mudar para uma linha de quatro] porque acho que não defendemos com três centrais sempre, defendemos com quatro, defendemos com cinco ou defendemos só com três. Se não tivesse outro jogador, poderia jogar lá o Esgaio ou até o Fresneda que tem características do Porro», acrescentou.