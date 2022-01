Ruben Amorim fechou-se em copas sobre a possível contratação de Edwards ao Vitória de Guimarães como possível alternativa a Pablo Sarabia na próxima época, mas foi aproveitando as questões sobre o jogador inglês para enfatizar o valor do internacional espanhol que, segundo considera, «ainda pode dar mais».

«Não vou comentar, quem vier será já a pensar no futuro. Estou muito contente com os meus jogadores, são mais do que suficientes para garantirmos resultados até ao final da temporada, portanto quero apenas realçar a qualidade dos meus jogadores. Se tiver de acontecer, vai acontecer», começou por destacar.

Uma contratação que é apontada como garantia para a eventual saída de Sarabia que, como se sabe, chegou por empréstimo do Paris Saint-Germain. «Não vou estar a comentar jogadores que não são do Sporting. Seja quem entrar, responderei a essas perguntas com todo o gosto. Neste momento, contamos com estes jogadores, o Pablo é nosso jogador, estamos muito felizes com ele, tem sido muito decisivo. Tem de melhorar, tem de evoluir, porque sei que ele pode dar mais. O Edwards é jogador do Vitória, portanto, contamos é com o Pablo», insistiu.